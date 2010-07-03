Кремль решил судьбу Курильских островов

Россия не собирается передавать Японии Курильские острова, поскольку Токио не сможет выполнить условия Москвы. Об этом РБК рассказали источники в российском правительстве и МИД страны.
По данным издания, Москва в переговорах с Токио ставит два условия. Стороны должны заключить мирный договор на основе декларации 1956 года, что означает полное признание Японией итогов Второй мировой войны. Второе условие – японские власти должны дать гарантии неразмещения на островах американских военных баз.
В Кремле полагают, что Япония не сможет выполнить эти условия, поэтому Курильские острова переданы не будут. Вместе с тем прямо отказывать Токио в передаче островов российские власти не хотят, исходя из "соображений дипломатии".
Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.
Они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В свою очередь, Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года. Из-за территориального спора государства до сих пор не подписали мирный договор.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.