Кремль решил судьбу Курильских островов

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Россия не собирается передавать Японии Курильские острова, поскольку Токио не сможет выполнить условия Москвы. Об этом РБК рассказали источники в российском правительстве и МИД страны.

По данным издания, Москва в переговорах с Токио ставит два условия. Стороны должны заключить мирный договор на основе декларации 1956 года, что означает полное признание Японией итогов Второй мировой войны. Второе условие – японские власти должны дать гарантии неразмещения на островах американских военных баз.

В Кремле полагают, что Япония не сможет выполнить эти условия, поэтому Курильские острова переданы не будут. Вместе с тем прямо отказывать Токио в передаче островов российские власти не хотят, исходя из "соображений дипломатии".

Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.

Они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В свою очередь, Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года. Из-за территориального спора государства до сих пор не подписали мирный договор.

