Лавров прокомментировал ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

16:43
16:43
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Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает ситуацию, связанную с подписанием мирного договора с Японией, тупиковой.
На всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" он заявил, что пока все упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил.
"Я не думаю, что ситуация тупиковая, мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях", – сказал Лавров.
Он пояснил, что России нужно увидеть, насколько самостоятельна Япония во внешней политике с учетом ее сильной зависимости от США. По словам министра, Москва также принимает во внимание курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в реализации санкций против РФ.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же не отказалась от претензий на все острова. Мирный договор по окончании Второй мировой войны подписать не удалось. Согласно позиции Москвы, Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В январе прошли переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества двух стран.
На официальном сайте Олимпийских игр – 2020 Южные Курилы обозначили частью Японии. Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо в разделе маршрута олимпийского огня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Япония стремится политизировать летние Игры 2020 года. По ее словам, это вызывает глубокое сожаление. В то же время она подчеркнула, что действия Японии не смогут поставить под сомнение суверенитет России над южной частью Курильских островов.
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