Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте ОИ-2020

08:51
08:51
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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
На сайте Олимпиады 2020 года в Токио четыре острова Южных Курил изображены в составе Японии.
Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо в разделе маршрута олимпийского огня.
После Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи начали оспаривать японцы, посчитавшие, что советские власти не имели на это юридических оснований.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В СССР рассчитывали на то, что декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Южные Курилы – условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага. Они включают в себя цепь островов Большой Курильской гряды – от Урупа на севере до острова Кунашир на юге. Их общая площадь составляет пять тысяч квадратных километров. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России. Всего на Курильских островах проживает чуть более 20 тысяч человек.
В ноябре 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии и российского президента, где они договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам Абэ, именно в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.
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