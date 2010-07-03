Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте ОИ-2020

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

На сайте Олимпиады 2020 года в Токио четыре острова Южных Курил изображены в составе Японии.

Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо в разделе маршрута олимпийского огня.

После Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи начали оспаривать японцы, посчитавшие, что советские власти не имели на это юридических оснований.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В СССР рассчитывали на то, что декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Южные Курилы – условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага. Они включают в себя цепь островов Большой Курильской гряды – от Урупа на севере до острова Кунашир на юге. Их общая площадь составляет пять тысяч квадратных километров. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России. Всего на Курильских островах проживает чуть более 20 тысяч человек.

В ноябре 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии и российского президента, где они договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам Абэ, именно в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

