В Совфеде назвали провокацией статью о претензиях Китая на Сахалин

13:51
13:51
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал провокацией опубликованную на портале Sohu статью о претензиях Китая на Сахалин. По мнению сенатора, такие публикации не отражают ни официальную точку зрения Пекина, ни настроения в китайском обществе, передает ИА "НСН".
Как напомнил представитель Совфеда, "все территориальные вопросы с Китаем урегулированы на 100%", что стало "одним из главных достижений российской и китайской дипломатии". "Поэтому я исхожу из того, что либо речь идет о какой-то провокации, либо о том, что этот журналист свою личную позицию пытается выдать за общественную и тем более за государственную", – отметил собеседник агентства. Косачев также высказал пожелание, чтобы "китайские власти дистанцировались от такой позиции". По его словам, "это было бы правильно и соответствовало бы нашим отношениям стратегического партнерства".
Автор статьи на портале Sohu выразил сожаление, что богатый ресурсами Сахалин достался России. По словам журналиста портала, в древние времена остров находился под китайским влиянием, но в середине XIX века Китай ослаб и был вынужден пойти на сделку с Российской империей. Как отмечатся в статье, в ходе раскопок на Сахалине археологи нашли каменную стелу с иероглифами. На ней выбиты стихи правившего в XVIII веке императора Цяньлуна.
Ранее Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая у границ с Южной Кореей. Как подчеркнул представитель Минобороны КНР У Цянь, самолеты строго соблюдали нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран. По его словам, вооруженные силы КНР и РФ намерены и дальше проводить совместные операции.
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