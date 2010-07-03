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09:50

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая у границ с Кореей

за рубежом политика общество

09:50

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Фото: depositphotos/denisismagilov

В КНР отвергли обвинения в том, что российские и китайские бомбардировщики в ходе мирного патрулирующего полета якобы вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

"Самолеты строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран", – цитирует ТАСС представителя Министерства обороны КНР У Цяня.

По его словам, вооруженные силы Китая и России намерены продолжить развивать взаимодействие и осуществлять совместные операции.

"Стороны будут поддерживать друг друга, уважать взаимные интересы и развивать соответствующие механизмы взаимодействия", – резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Накануне комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея распространил заявление, что бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые в итоге произвели предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел над спорными островами Токто (Такэсима) в Японском море. Правительство Японии в связи с этим выразило протест Сеулу из-за полетов южнокорейской авиации, назвав такие действия "неприемлемыми".

Утром в среду, 24 июля, стали известно, что северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

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за рубежом политика общество

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