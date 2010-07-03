Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

В министерстве обороны России сообщили, что информация о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи не соответствует действительности. Заявление ведомства цитирует "Интерфакс".
"Маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", – говорится в сообщении.
Ранее агентство Yonhap писало со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, что утром 23 июля бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Тогда уточнялось, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые в итоге произвели предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. Также сообщалось, что администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразила России протест.
22 июля Минобороны распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что информацию об атаке в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб передают анонимные представители организации "Белые каски". Никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.
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