Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Такое заявление сделало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Сообщается, что в ответ на незаконное пересечение границы были подняты истребители южнокорейских ВВС. Инцидент произошел в районе острова Токто, который является предметом спора между Сеулом и Токио.
Воздушное пространство в данном районе было пересечено дважды – около 09:00 и 09:30 утра по местному времени. Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам. Иммиграционная служба заподозрила, что прибывшие граждане России на самом деле собирались нелегально устроиться на работу.
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