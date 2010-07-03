Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Такое заявление сделало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Сообщается, что в ответ на незаконное пересечение границы были подняты истребители южнокорейских ВВС. Инцидент произошел в районе острова Токто, который является предметом спора между Сеулом и Токио.

Воздушное пространство в данном районе было пересечено дважды – около 09:00 и 09:30 утра по местному времени. Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам. Иммиграционная служба заподозрила, что прибывшие граждане России на самом деле собирались нелегально устроиться на работу.