Эксперт оценил происшествие на границе Южной Кореи

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Южная Корея 23 июля обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Инцидент произошел у восточного побережья страны. На перехват российских военных самолетов направились истребители, которые якобы открыли предупредительный огонь.

Российское министерство обороны ответило на претензии Сеула и опровергло заявление о том, что российские самолеты дважды нарушили воздушное пространство соседней страны. Действия южнокорейских истребителей в Минобороны назвали непрофессиональными.

Также российское военное ведомство прокомментировало информацию о том, что F-16 открыли огонь в сторону российских самолетов. В заявлении отмечается, что никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, то "ответ не заставил бы себя ждать".

"Воздушное пространство было нарушено над островами Такэсима, на которые претендуют Япония и Южная Корея. Могу сказать, что наши летчики, случись подобная ситуация над российскими территориями, действовали бы аналогично: есть соответствующие знаки, международная волна по радио. В крайнем случае открыли бы предупредительный огонь. Если самолеты продолжили движение, вынудили бы их совершить посадку. Сбивать бы ни в коем случае не стали", – заявил заслуженный военный летчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в разговоре с ИА "НСН".

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил, что у Южной Кореи есть зона видимости противовоздушной обороны, в которую периодически демонстративно залетают китайские самолеты. Корейцы в таких ситуациях полагают, что это их пространство и протестуют, хотя в этой ситуации протесты не имеют смысла.

Ранее Сеул выразил протест Москве из-за возможного вторжения российского военного самолета в воздушное пространство Южной Кореи.

