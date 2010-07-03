МИД выразил протест Токио из-за карты с "японскими Курилами"

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МИД РФ выразил протест правительству Японии из-за материалов к саммиту G20, где южные Курилы были обозначены как японская территория.

"В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране", – цитирует ТАСС официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Ранее на официальном сайте G20 было опубликовано видео, на котором карта Японии представлена с включенными в нее четырьмя российскими островами Курильской гряды.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.

