Южные Курилы представили частью Японии на G20

На официальном сайте G20 разместили видео, на котором карта Японии представлена с включенными в нее четырьмя российскими островами Курильской гряды.

Ролик был взят с YouTube-канала премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был там размещен еще в феврале. Видео посвящено Осаке – именно в этом городе состоялся последний саммит "Большой двадцатки". На третьей секунде видеозаписи появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами. По словам президента, реализация программ по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжена.

Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.

Острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года.