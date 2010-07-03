Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами – Путин

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Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами. "Ну нет. Таких планов у нас нет", – заявил президент РФ в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам Путина, реализация программ по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжена. "Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем", – добавил президент.

Отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, Путин рассказал о планах встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи стороны продолжат диалог по мирному договору.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор с Россией будет ратифицирован, если в нем учтут требования обеих стран.

Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.

Острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года.