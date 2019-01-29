Жители Курил рассказали о своем отношении к вопросу передачи островов Японии

Три четверти россиян выступили против передачи Курил Японии. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Портал Москва 24 решил выяснить, что об этом думают сами жители южных Курил.



Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Против передачи четырех южных островов Курильской гряды выступили 77% граждан РФ. Исследование показало, что о требованиях Японии знают 79% россиян. Аргументом респондентов, выступающих против передачи территорий, является то, что вопрос уже решен, и острова принадлежат России. А 10% соотечественников убеждены в том, что эти территории были отвоеваны у Японии. При этом 14% высказались за передачу территорий ради заключения мирного договора и развития отношений между государствами.

Больше половины придерживаются мнения о том, что при взаимодействии с Японией по южным Курилам стоит продолжать переговоры до последнего (51% опрошенных). А вот идею оперативного подписания мирного договора поддерживают лишь 13%. Портал Москва 24 связался с жителями южных Курил и узнал, что они думают о разговорах по поводу возможной передачи территории японской стороне.

"Смеемся над теми, кто разносит такие слухи"

Жительница села Малокурильское на острове Шикотан Алина Завагина рассказала порталу Москва 24 о том, что у местных "однозначно отрицательное" отношение даже к теоретическим рассуждениям о возможной передаче южных Курил Японии.

"Я и мои знакомые уверены в том, что Курильские острова как были территорией России, так и останутся! Другие варианты мы даже не рассматриваем! Я гражданка России! По-другому и быть не может!" – подчеркнула собеседница.

Согласен с этим мнением и местный житель Ян Семенов. По его словам, на островах паники нет. "Передачи островов не будет, Курилы – наши! Больше паники на материке, тут (на острове Шикотан. – M24) все спокойно. Смеются над теми, кто разносит такие слухи (о передаче островов Японии. – М24)", – пояснил он.

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Жительница острова Шикотан Екатерина также уверена в том, что "нет ни одного человека, который бы верил в то, что острова могут отдать". "Даже к фантазиям об этом относятся негативно, и жить "при воображаемой Японии" никто не собирается. На соседних островах много друзей, мысли те же – я не знаю ни одного человека, который бы в это искренне верил, а тем более этого ждал. Все относятся к вопросу единодушно-патриотично, чем нельзя не гордиться! Очень верим в то, что Родиной не торгуют!" – подчеркнула местная жительница.

Учитель с того же острова Андрей Данелия рассказал о том, что даже проводил собственный опрос общественного мнения в социальных сетях по этой теме.

"Я проводил опросы в своем паблике. Понятно, что существует погрешность, но когда 91% выступает против передачи и 9% опрошенных рассматривают этот вопрос, то стоит говорить, что большинство против передачи", – пояснил он.

Данелия добавил, что жители островов при этом хорошо относятся к Японии. "Больше 25 лет у нас с японцами существуют безвизовые обмены между островами, там много друзей. Поэтому отношения у нас дружелюбные, дружественные и аполитичные", – заключил собеседник портала Москва 24.

22 января в Москве состоялась встреча российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, на которой лидеры обсудили, в том числе, вопросы, связанные с заключением мирного договора между странами. По словам президента России, дискуссия была открытой и содержательной. Путин также выразилнадежду, что она пойдет на пользу расширению сотрудничества РФ и Японии.