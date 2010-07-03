Абэ рассчитывает заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует заключить мирный договор с Россией до 2021 года.
В интервью телеканалу NHK Абэ признался, что хотел бы "продвинуться в вопросе заключения" мирного договора с Россией "в ходе своего срока" на посту премьера страны.
Полномочия Абэ как главы правительства Японии истекают в 2021 году. По словам премьер-министра, он не думает сохранить за собой пост лидера правящей Либерально-демократической партии Японии. По данным экзитполов, именно эта партия побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате японского парламента.
В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Южно-Курильские острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор не заключили.
22 января 2019 года состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. После них премьер Японии заявил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Президент РФ подчеркнул, что Москва заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества.
29 июня в Осаке прошли еще одни переговоры. Глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил. Оно состоится в августе–сентябре этого года. Абэ добавил, что они с президентом РФ подтвердили намерение продолжить переговоры по проблеме мирного договора.
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