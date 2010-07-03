Действия Японии не поставят под сомнение суверенитет РФ над Курилами – Захарова

09 августа, 21:09
09 августа, 21:09
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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Действия Японии не смогут поставить под сомнение суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Одновременно подчеркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", – заявила Захарова.
Она также отметила, что Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление.
Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр – 2020 Южные Курилы обозначили частью Японии. Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо в разделе маршрута олимпийского огня.
СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.
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