В МИД раскритиковали олимпийскую карту с "японскими" Курилами

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В МИД РФ считают неправомерными действия Токио, который обозначил часть островов Южных Курил как территорию Японии на сайте летних Олимпийских игр 2020 года.

"Помимо права, помимо юридической стороны этого дела, есть еще сторона, связанная с той самой атмосферой, которую, в том числе по просьбе Токио и при согласии Токио, наши две стороны, включая государственные органы, пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов", – цитирует ТАСС официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.



СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.

