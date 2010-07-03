Проект Бадаевского завода получил три награды международной премии WAF

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект развития территории Бадаевского завода стал обладателем трех наград международного конкурса на World Architecture Festival. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Известно, что на премию, называемую архитектурным "Оскаром", были номинированы 549 проектов из 70 стран. Проект Бадаевского завода стал победителем в категории Residential, за победу в которой боролись 17 финалистов из 10 мировых государств.

Проект развития территории Бадаевского завода отметили за его уникальность, заключающуюся в умении привнести новое с сохранением старинных объектов. Одержать победу в конкурсе помогло то, что реставрация была детально проработана.

"Наши архитекторы предложили концепцию, позволяющую нам создать в этой части Москвы социальную инфраструктуру, реставрировать памятники, обустроить новый парк и набережную", – отметил исполнительный директор компании Михаил Хвесько.

Так, первый и третий корпусы Бадаевского завода будут отреставрированы, также будет воссоздан по архивным документам второй корпус, где расположатся музей и пивоварня, в которой будут сохранены традиции трехгорного пивоварения. Кроме того, согласно проекту, планируется благоустроить набережную, где создадут пешеходные и велосипедные дорожки, откроют магазины и точки общественного питания.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, московский проект впервые за 11 лет существования международного конкурса WAF смог стать лауреатом премии.

Ранее сообщалось, что 12 московских проектов были номинированы на архитектурную премию WAF. В шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры вошли, в частности, концертный зал "Зарядье", парк "Тюфелева роща", Дворец художественной гимнастики в "Лужниках" и другие.