Парк "Зарядье" вошел в шорт-лист премии MIPIM Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект парка "Зарядье" с концертным залом вошел в шорт-лист одной из крупнейших премий недвижимости MIPIM Awards, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Российские проекты еще ни разу не получали эту престижную награду. В этот раз шансы на победу возросли благодаря открывшемуся концертному залу. Это выразительное архитектурное сооружение и вместе с тем – совершенный акустический инструмент, который способен сразу и навсегда тронуть воображение слушателей", – пояснил Кузнецов.
Объявление победителей состоится 14 марта. Парк "Зарядье" представлен в номинации "Лучший проект восстановления городской среды". Соперники московского проекта – экопарк в китайском Чанчуне, Национальный центр искусств в Гаосюне (Тайвань), старый центр Франкфурта-на-Майне (Германия).
В прошлом году проект московского городского парка на MIPIM Awards уступил награду району "Порто Нуова", связавшему несколько районов Милана.
Паблик-арт в "Зарядье"
Парк "Зарядье" создали на месте снесенной гостиницы "Россия". Первых посетителей он принял в сентябре 2017 года. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара. Одними из главных достопримечательностей стали "Парящий мост", "Ледяная пещера" и информационный центр.
В июне прошлого года проект вошел в шорт-лист премии WAF ("Всемирного фестиваля архитектуры"). В феврале 2018 года "Зарядье" получило международную архитектурную премию Building of the Уear ("Здание года") архитектурного интернет-издания Archdaily за лучший проект в области общественных пространств.
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