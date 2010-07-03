12 московских проектов номинированы на архитектурную премию WAF

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры вошли 12 московский проектов, среди которых концертный зал "Зарядье", парк "Тюфелева роща", Дворец художественной гимнастики в "Лужниках" и другие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в список финалистов вошли как уже реализованные проекты, так и те, что находятся в процессе строительства.
"В этом году было подано рекордное количество заявок по московским объектам, и это не может не радовать. Наши архитекторы становятся все более открытыми для мира и все чаще получают престижные международные награды", – отметил Кузнецов.
По его словам, в развитии столицы наступает период открытости, сотрудничества и высокого качества проектов.
World Architecture Festival проводится ежегодно с 2008 года. В нем участвуют лучшие архитекторы, градостроители и инвесторы из более чем 60 стран. В этом году российская столица представит такие проекты, как: концертный зал "Зарядье"; парк "Тюфелева роща"; ЖК "Бродский"; Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках"; проект застройки территории Бадаевского пивоваренного завода; жилой комплекс RED7; Сколковский институт науки и технологий; медицинский кластер в Коммунарке; медицинский кластер в "Сколкове"; центр госуслуг "Мои документы" возле станции метро "Теплый Стан"; инсталляция Living in Nature; комплекс "Рассвет LOFT* Studio 3.34".
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в столице в 2019 года. По его словам, в этом году реставрационные работы продолжатся "фактически по всей широкой палитре нашего московского наследия".
В конце марта Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации примерно 700 объектов культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года, уточнил мэр. В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.
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