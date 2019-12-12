Собянин открыл Музей военной формы на Большой Никитской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин вместе с министром культуры России Владимиром Мединским и министром просвещения Ольгой Васильевой открыли Музей военной формы на Большой Никитской улице.

"В Москве это шестидесятое чудо за последние годы. Шестидесятая музейная площадка, юбилей своеобразный. Несмотря на то что и без того в Москве музеев немало, но такое бурное движение происходит: создание новых уникальных музеев, пусть даже камерных, небольших, но, мне кажется, интересных. Это огромная заслуга общественных организаций, музейного сообщества, военно-исторического общества, министерства культуры, с которыми мы создали уже не один проект. Этот проект один из таких, который позволил отреставрировать один из уникальных особняков Москвы", – сказал Собянин.

После осмотра экспозиции мэр добавил, что здесь удалось создать уникальную площадку, которая позволяет воскресить часть истории страны, и пригласил москвичей посетить новый музей.

Общая площадь нового музейного комплекса превышает четыре тысячи квадратных метров. Экспозиционно-выставочные залы занимают 1,5 тысячи "квадратов". При создании экспозиционного пространства музея использовались современные мультимедийные технологии. Гости музея увидят основные этапы эволюции военной формы – с момента создания регулярной армии Петром I и до наших дней.

Исторические здания музея являются классическим ансамблем городской усадьбы, сложившимся в конце XVIII – начале XIX веков и состоявшим из расположенного в глубине двора главного дома с двумя боковыми флигелями и корпуса служб.

В основе двухэтажного главного дома – горевший в 1812 году дом, построенный в 1781-м подполковником Петром Бибиковым. Существующий облик здания относится к 1860–1870-м годам, когда переделали арочное окно мезонина, устроили чугунный балкон, а строгую классическую декорацию главного фасада заменили сухой и измельченной по рисунку лепниной.

Планировку и архитектурное убранство первой четверти XIX века сохранили парадный вестибюль с трехмаршевой лестницей и Овальный зал с хорами, выступающий в центре садового фасада. Боковые флигели относятся к разному времени: восточный построен в 1780-х годах, западный – позже, но до 1804 года.

В 1834 году были построены двухэтажные галереи с каменным нижним и деревянным верхним этажами. Их нарядные фасады с полуколоннами дорического ордера и палладианским окном над проездом ограничили парадный двор и завершили классический облик ансамбля.

С 1800 года усадьбой владел князь Борис Черкасский, а в 1845–1855-е годы здесь проживала семья князей Васильчиковых, в гостях у которых часто бывали писатели Николай Гоголь и Федор Тютчев, художник Иван Айвазовский, актер Михаил Щепкин, историк Сергей Соловьев и другие выдающиеся деятели культуры того времени.

В 1881 году владельцем усадьбы стал банкир и промышленник Лазарь Поляков, с 1903 года главный дом занимала женская гимназия Кириены Алелековой. После революции и до 1976 года здесь располагалась школа № 48, директором которой была Надежда Земская – сестра писателя Михаила Булгакова. Она же летом 1924 года приютила брата и его вторую супругу Любовь Белозерскую после отъезда писателя из "нехорошей квартиры" № 50 в доме по Большой Садовой.

Ансамбль городской усадьбы XIX века – объект культурного наследия федерального значения. Последние годы исторические здания находились в аварийном состоянии. В 2017 году под руководством Минкультуры России началась реализация комплексной реставрации усадьбы и ее приспособления под музейные цели.

Из бюджета города Москвы выделили субсидию в размере 300 миллионов рублей на софинансирование работ по созданию экспозиции, проведение мероприятий по популяризации военной истории России и эксплуатацию здания музея.

Специалисты разобрали двухэтажную пристройку к восточному флигелю, изменившую первоначальный габарит здания, и "сени", соединявшие служебный корпус с западным флигелем. Изначально эти постройки были деревянными, однако в 2000-х годах их перестроили из камня и кирпича. Фасады флигелей сохранили без изменений. Служебный корпус восстановили по историческим фотографиям дореволюционного периода.

Главный фасад усадьбы возродили таким, каким он был в 1870 году, – с использованием художественного литья, в том числе для украшения центрального балкона второго этажа из чугуна. Сохранен исторический цвет окраски фасадов – желтый с белыми деталями архитектурного декора, характерный для стиля московских городских усадеб.

Восстановлена первоначальная ширина галерей-переходов от главного дома к флигелям, устроены сквозные проезды во двор. Полностью восстановлен первоначальный габарит залов и помещений главного дома. Отреставрированы интерьеры, включая сводчатые помещения первого этажа, главная лестница в западной части здания, анфилада залов второго этажа по главному фасаду, паркетные полы, лепной и тянутый декор потолков, деревянные межэтажные перекрытия и конструкции сводов главной лестницы и Овального зала.

Восстановлены отделка искусственным мрамором стен и колонн Овального зала, сложный архитектурный декор стен и сводов. Проведена реставрация исторических изразцовых печей и каминов.