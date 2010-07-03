Реконструкция Политехнического музея завершится в 2020 году

08:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Политехнический музей на Лубянской площади откроется после реконструкции в конце 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До открытия музей планирует провести на разных столичных площадках серию мероприятий, которые познакомят горожан с его обновленным пространством, экспозицией и концепцией. Мероприятия буду проходить на ВДНХ, в технополисе "Москва" и "Музейном парке" вокруг здания на Лубянской площади.
Глава попечительского совета музея Игорь Шувалов рассказал, что после реконструкции Политех будет не только технологичным музеем с уникальной экспозицией, но и новым центром притяжения для москвичей и туристов.
"При этом важно, что сохранится дух Политеха как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир", – добавил он.
Ожидается, что музей откроет свои двери 12 декабря. Именно в этот день в 1872 году он начал свою работу в здании на Пречистенке, а потом переехал на Лубянскую площадь.
Сперва Политехнический музей назывался Музеем прикладных знаний. Основой его коллекции стали экспонаты Политехнической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I.
До закрытия на реконструкцию в 2013 году здесь проходили основные события лектория Политеха. Исторический интерьер Большой аудитории планируется восстановить.
Политехнический музей был создан в 1872 году. Сегодня это один из крупнейших научно-технических музеев мира. С 1991 года музей является особо ценным объектом культурного наследия народов России. На реконструкцию его закрыли в 2013 году. На время работ музей работает на временных площадках.
"Москва сегодня": как благоустраивают территорию Политехнического музея
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