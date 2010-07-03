Реконструкция Политехнического музея завершится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Политехнический музей на Лубянской площади откроется после реконструкции в конце 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До открытия музей планирует провести на разных столичных площадках серию мероприятий, которые познакомят горожан с его обновленным пространством, экспозицией и концепцией. Мероприятия буду проходить на ВДНХ, в технополисе "Москва" и "Музейном парке" вокруг здания на Лубянской площади.

Глава попечительского совета музея Игорь Шувалов рассказал, что после реконструкции Политех будет не только технологичным музеем с уникальной экспозицией, но и новым центром притяжения для москвичей и туристов.

"При этом важно, что сохранится дух Политеха как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир", – добавил он.

Ожидается, что музей откроет свои двери 12 декабря. Именно в этот день в 1872 году он начал свою работу в здании на Пречистенке, а потом переехал на Лубянскую площадь.

Сперва Политехнический музей назывался Музеем прикладных знаний. Основой его коллекции стали экспонаты Политехнической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I.

До закрытия на реконструкцию в 2013 году здесь проходили основные события лектория Политеха. Исторический интерьер Большой аудитории планируется восстановить.

Политехнический музей был создан в 1872 году. Сегодня это один из крупнейших научно-технических музеев мира. С 1991 года музей является особо ценным объектом культурного наследия народов России. На реконструкцию его закрыли в 2013 году. На время работ музей работает на временных площадках.

