Фото: предоставлено организаторами

С 12 декабря по 19 апреля на площадках Политехнического музея, в Музее истории ГУЛАГа, МАММ, "Шанинке", Театре.doc и Центре документального кино пройдет серия инклюзивных событий "Разные люди – новый музей". Фестиваль призван наладить диалог музеев, театров, библиотек с людьми с различными ментальными и физическими особенностями. Серия инклюзивных событий Политеха – выставки, дискуссии, круглые столы – осмысляет инклюзивные процессы современности и ищет новые формы разговора о людях с особыми потребностями. Политех приглашает к участию всех, кто интересуется городской культурой, современным искусством и социальными практиками.

12 декабря фестиваль откроет выставка "Истории, которых не было" в Ильинском сквере недалеко от Исторического здания Политеха. Первая часть масштабного выставочного проекта расскажет о взаимоотношениях людей с инвалидностью и города. Вторая часть откроется в феврале на ВДНХ и продолжит разговор о человеке с инвалидностью и его отношениях с общественным пространством. Проект создан командой Политехнического музея, кураторами Аленой Лёвиной, Марией Сарычевой и людьми с разными формами инвалидности, которые поделились своими историями. В проекте также участвует информационный портал "Такие дела".

15 декабря в Театре.doc состоятся презентация книги и премьера спектакля "Хаос в хорошем смысле". Плейбэк-перформанс и книга, созданные по мотивам работы мастерской для молодых людей с ментальными особенностями, – совместный проект фонда "Изумрудный город" и Политехнического музея.



Фото: предоставлено организаторами

18 декабря в библиотеке "Шанинки" пройдет перформативная конференция "Экспериментальные практики в работе с людьми с ментальными особенностями". Участники – художники, музыканты, активисты и представители НКО – расскажут о том, как творческий процесс может влиять на интеграцию людей с ментальными особенностями. Все гости конференции смогут поучаствовать в рефлексивной сессии "Партиципаторные практики: как понять, что это работает". Сессия основана на опыте Политехнического музея по развитию партиципации – непосредственного включения разных посетителей музея в создание музейных программ, доступной среды и сервисов.

1 и 2 февраля в Inliberty на подростковом фестивале "Время роста" подведут итоги проекта "Мой музей настоящего", который организован Политехническим музеем и фондом "Абсолют-Помощь". В программе – выставка, мастер-классы, дискуссии для подростков и родителей, дискотека.

В феврале в МАММ инклюзивные отделы московских музеев и галерей примут участие в дискуссии "Новый музей – старое пространство".

В марте в Музее истории ГУЛАГа пройдет комьюнити-встреча "Социальное и культурное волонтерство: точки пересечения". Волонтеры проекта "Спутник" и общественных организаций обсудят общие проблемы и особенности своей деятельности.

В Центре документального кино в рамках дискуссии "Digital и инклюзия: как люди с особыми потребностями меняют повседневность" изобретатели, IT-разработчики и гейм-дизайнеры с инвалидностью расскажут о своих инновационных технических проектах и принципах, которыми они руководствуются в их создании.

И наконец в апреле на ВДНХ пройдет День инклюзии в музее. "Музей для всех!" – Всероссийская инклюзивная акция, инициированная Российским комитетом Международного совета музеев. Музеи-участники проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. На два дня – 18 и 19 апреля – пространство ВДНХ превратится в настоящую "Живую библиотеку". Люди с особыми потребностями и их близкие расскажут истории из своей повседневной жизни.



Фото: предоставлено организаторами

Политехнический музей реализует принцип "Ничего для нас без нас". В Политехе верят, что доступная среда должна создаваться при активном и непосредственном участии самих посетителей. При этом она подразумевает не только безбарьерный дизайн и инфраструктуру, но и доступность информации, образовательных программ и сервисов.

"Проект манифестирует подход к инклюзии, в котором в социокультурный процесс напрямую включены представители различных сообществ, – говорит замдиректора Политеха по работе с посетителями Вера Шенгелия. – Не так давно мы создали при Политехе Совет по доступности. Среди участников первого в России инклюзивного сообщества при музее – люди с различной формой инвалидности, активисты, представители НКО. Совет по доступности уже принимает участие в создании музейных программ, доступной среды и сервисов. В музее работает программа поддерживаемого трудоустройства, восемь человек с инвалидностью за прошедший год стали нашими коллегами, четверо из них – жители психоневрологических интернатов. Мы верим, что музей, доступный для людей с инвалидностью, может быть создан только вместе с ними".