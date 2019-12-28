Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:01

Символ Нового года: как выбрать мандарины

общество еда

Фото: depositphotos/format35

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать мандарины к праздничному столу.

Отмечается, что при выборе стоит обратить внимание на цвет и форму. Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком.

Если мандарин легко проминается пальцем, значит фрукт гнилой и покупать его не стоит, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также показателем качества не являются листочки на мандаринах.

Выбирать фрукты нужно по сорту, вкус которого нравится больше всего. Самые распространенные – танжерины, клементины, минеолы и мандарины "сатсума".

Ярко-оранжевые сладкие мандарины с тонкой кожурой и без семян – сатсума. Мягкие мандарины приплюснутой формы – это танжерины. С семенами и ярко-оранжевые – клементины. А минеолы чистятся трудно, но имеют сладкий вкус.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе сырокопченой и других колбас к новогоднему столу.

Эксперты отмечают, что у любой колбасы должна быть сухая и чистая оболочка, полностью покрывающая продукт. Особенно важно это для сервелата, поскольку при хранении на влажной оболочке может быстро образоваться плесень, добавляют в ведомстве.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на срез сервелата. Если он желтого цвета, то это может говорить о том, что сам продукт может быть просрочен. В Роскачестве напоминают, что хороший сервелат имеет зернистую структуру, а размер "зерна" не должен превышать трех миллиметров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика