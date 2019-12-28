Символ Нового года: как выбрать мандарины

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Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать мандарины к праздничному столу.

Отмечается, что при выборе стоит обратить внимание на цвет и форму. Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком.

Если мандарин легко проминается пальцем, значит фрукт гнилой и покупать его не стоит, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также показателем качества не являются листочки на мандаринах.

Выбирать фрукты нужно по сорту, вкус которого нравится больше всего. Самые распространенные – танжерины, клементины, минеолы и мандарины "сатсума".

Ярко-оранжевые сладкие мандарины с тонкой кожурой и без семян – сатсума. Мягкие мандарины приплюснутой формы – это танжерины. С семенами и ярко-оранжевые – клементины. А минеолы чистятся трудно, но имеют сладкий вкус.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе сырокопченой и других колбас к новогоднему столу.

Эксперты отмечают, что у любой колбасы должна быть сухая и чистая оболочка, полностью покрывающая продукт. Особенно важно это для сервелата, поскольку при хранении на влажной оболочке может быстро образоваться плесень, добавляют в ведомстве.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на срез сервелата. Если он желтого цвета, то это может говорить о том, что сам продукт может быть просрочен. В Роскачестве напоминают, что хороший сервелат имеет зернистую структуру, а размер "зерна" не должен превышать трех миллиметров.