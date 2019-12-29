Названы полезные и вредные свойства красной икры

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Специалисты рассказали о полезных и вредных свойствах красной икры. Об этом они поведали телеканалу НТВ.

Так, врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева отметила, что красная икра богата комплексом витаминов А, D, Е, К. По ее словам, данный продукт содержит огромное количество микроэлементов, куда входят йод, фосфор, калий и кальций.

Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова подчеркнула, что икра является высокобелковым продуктом, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот. Икра также отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот.

При этом специалисты добавляют, что икра содержит в себе огромное количество соли, пояснив, что в 140-граммовой банке находится ее суточная норма для человека. Ее чрезмерное употребление может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту, добавляют эксперты.

Ранее в Роскачестве дали советы, как выбрать красную икру и на что важно обращать внимание при ее покупке. Эксперт ведомства Наталья Петроченкова рассказала, что в первую очередь необходимо детально изучить маркировку продукта и состояние упаковки. Основной же опасностью будет ее вздутие, поскольку это свидетельствует о наличии в икре недопустимых микробов.

Она рекомендует отдать предпочтение икре в стеклянных банках или на развес, так как в этом случае сложнее спрятать некачественный продукт. Также надо смотреть на место изготовления икры, лучше всего ее искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина, уточнила Петроченкова.

