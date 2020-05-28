В России подтвержден 8 371 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 560 случаях не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 2 054 выявленных случая, на Московскую область – 774, на Санкт-Петербург – 383.
В Свердловской области зафиксировали 268 новых пациентов, в Нижегородской области – 228, в Ростовской области – 154, Красноярском крае – 147, Архангельской области – 127, в Дагестане – 124, в Волгоградской области – 111, Воронежской и Тульской областях – по 110, в Брянской области – 109, в Ханты-Мансийском АО – 104.
На Самарскую и Саратовскую области пришлось по 97 случаев, на Новосибирскую область – 96, Республику Саха (Якутия) – 94, Калужскую область – 93, Омскую область – 87, Пензенскую область – 86, Ярославскую область – 84, Кабардино-Балкарию – 83, Челябинскую область – 82, Чувашию – 81, Смоленскую область и Ставропольский край – по 80.
В Белгородской области, Башкирии и Алтайском крае зарегистрировали по 79 новых случаев коронавируса, в Рязанской области – 77, Краснодарском крае – 76, Ульяновской области – 75, Тамбовской области – 73, Липецкой области – 70, в Курской области – 68, Хабаровском крае – 63, Иркутской области – 62, Владимирской области – 61 и Татарстане – 60.
В Ивановской, Орловской и Вологодской областях зафиксировали по 59 случаев, в Республике Тыва – 58, в Кировской области и Приморском крае – по 57, Оренбургской области – 54, Забайкальском крае – 53, Тверской области и Северной Осетии – по 52, в Ленинградской области и Бурятии – по 51.
В Республике Коми 50 новых случаев, в Ингушетии и Мордовии – по 49, в Ямало-Ненецком АО – 47, в Мурманской области – 46, в Новгородской области – 45, в Пермском крае – 44, Псковской области и Карачаево-Черкесии – по 42, в Республике Марий Эл – 41, в Костромской области – 39, в Калининградской области – 38.
На Тюменскую область пришлось 30 случаев, Калмыкию – 29, Томскую область –27, Камчатский край – 25, Адыгею и Удмуртию – по 24, Чечню и Хакасию – по 22, Амурскую область – 19, Карелию, Астраханскую и Кемеровскую области – по 18, Курганскую область и Еврейскую АО – по 7, Крым – 6, Республику Алтай и Сахалинскую область – по 4, Чукотский АО – 3, Ненецкий автономный округ и Магаданскую область – по 2, Севастополь – 1.
Всего в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 174 человека, за весь период – 4 142 человека. За сутки вылечились 8 785 пациентов, за все время – 150 993.
Сергей Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. Кроме того, в столице по-прежнему будут действовать требования по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты.
Помимо этого, Собянин отметил, что с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. Кроме того, по словам Собянина, в Москве возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.
"Мосгорсправка": условия для донорства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: