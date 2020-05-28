В России подтвержден 8 371 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 560 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 2 054 выявленных случая, на Московскую область – 774, на Санкт-Петербург – 383.

В Свердловской области зафиксировали 268 новых пациентов, в Нижегородской области – 228, в Ростовской области – 154, Красноярском крае – 147, Архангельской области – 127, в Дагестане – 124, в Волгоградской области – 111, Воронежской и Тульской областях – по 110, в Брянской области – 109, в Ханты-Мансийском АО – 104.

На Самарскую и Саратовскую области пришлось по 97 случаев, на Новосибирскую область – 96, Республику Саха (Якутия) – 94, Калужскую область – 93, Омскую область – 87, Пензенскую область – 86, Ярославскую область – 84, Кабардино-Балкарию – 83, Челябинскую область – 82, Чувашию – 81, Смоленскую область и Ставропольский край – по 80.

В Белгородской области, Башкирии и Алтайском крае зарегистрировали по 79 новых случаев коронавируса, в Рязанской области – 77, Краснодарском крае – 76, Ульяновской области – 75, Тамбовской области – 73, Липецкой области – 70, в Курской области – 68, Хабаровском крае – 63, Иркутской области – 62, Владимирской области – 61 и Татарстане – 60.

В Ивановской, Орловской и Вологодской областях зафиксировали по 59 случаев, в Республике Тыва – 58, в Кировской области и Приморском крае – по 57, Оренбургской области – 54, Забайкальском крае – 53, Тверской области и Северной Осетии – по 52, в Ленинградской области и Бурятии – по 51.

В Республике Коми 50 новых случаев, в Ингушетии и Мордовии – по 49, в Ямало-Ненецком АО – 47, в Мурманской области – 46, в Новгородской области – 45, в Пермском крае – 44, Псковской области и Карачаево-Черкесии – по 42, в Республике Марий Эл – 41, в Костромской области – 39, в Калининградской области – 38.

На Тюменскую область пришлось 30 случаев, Калмыкию – 29, Томскую область –27, Камчатский край – 25, Адыгею и Удмуртию – по 24, Чечню и Хакасию – по 22, Амурскую область – 19, Карелию, Астраханскую и Кемеровскую области – по 18, Курганскую область и Еврейскую АО – по 7, Крым – 6, Республику Алтай и Сахалинскую область – по 4, Чукотский АО – 3, Ненецкий автономный округ и Магаданскую область – по 2, Севастополь – 1.

Всего в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 174 человека, за весь период – 4 142 человека. За сутки вылечились 8 785 пациентов, за все время – 150 993.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. Кроме того, в столице по-прежнему будут действовать требования по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, Собянин отметил, что с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. Кроме того, по словам Собянина, в Москве возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.