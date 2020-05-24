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Москва 24

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Общество

07:02

Эксперт заявил о пройденном пике коронавируса в Москве

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости", – сказал он.

В этой связи экономист назвал смягчение мер для Москвы и Подмосковья оправданным, и такую же схему следует использовать другим регионам. По словам Тавадяна, в остальной России пик наступит в течение ближайших одной-двух недель.

"С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях", – заявил он РИА Новости.

По оценкам эксперта, "долгое плато" будет в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. Модели показывают, что эффективность карантина высока, если 90 процентов людей соблюдают его, добавил экономист.

По последним данным, в России зафиксировано 335 882 случая коронавируса. Выздоровело 107 936 человек, скончалось – 3388 пациентов.

Уровень коронавируса в России показали на графике

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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