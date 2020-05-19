Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в четыре-пять раз, передает ТАСС.

Как сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в столице он составляет 2,6 процента, а в области – 3,8-3,9 процента, тогда как ранее был на уровне 12-14 процентов.

Он добавил, что при увеличении объема тестирования в последнее время роста числа инфицированных не наблюдается. Специалист также отметил, что в столичном регионе на сегодняшний день протестировали порядка 90 тысяч человек.

Акимкин указал на устойчивую тенденцию к стабилизации ситуации, однако подчеркнул, что будут и всплески заболеваемости, но не критичные. Он заключил, что "все равно мерилом ... является тот иммунитет, который возникает сегодня".

Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз

За сутки в Москве скончался 71 пациент с положительным результатом тестов на коронавирус, вылечились после прохождения лечения от COVID-19 1 423 пациента. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913.

В 81 регионе страны за минувший день выявлено 8 926 новых случаев инфекции. При этом у 3 577 пациентов не было клинических проявлений. За все время в РФ зафиксировано 290 678 случаев заболевания, скончалось 2722 человека.

Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года. Ожидается, что доклинические исследования завершатся в июне.