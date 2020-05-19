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Происшествия

00:55

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

происшествия город

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончался 71 пациент с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

В 81 регионе страны за сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом у 3 577 пациентов не было клинических проявлений. За все время в РФ зафиксировано 290 678 случаев заболевания, скончалось 2722 человека.

18 мая заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице за сутки вылечились после прохождения лечения от COVID-19 1 423 пациента. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913.

Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года. Ожидается, что доклинические исследования завершатся в июне.

В России выявлено 290 678 случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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