Гематолог рассказал, что группа крови не может влиять на подверженность заболеваниям

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Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что группа крови не может влиять на склонность человека к заболеваниям. По словам гематолога, у каждого организма индивидуальная реакция на болезнь, передает ТАСС.

"Это старая история – многим людям свойственно связывать определенные группы крови с определенными заболеваниями. Это ведется с момента обнаружения групп крови", – делится Румянцев. Он обратил внимание, что у 50% человек, столкнувшихся с коронавирусом, заболевание проходит без клинического течения.

Согласно утверждению медика, статистика групп крови, которая ведется по пациентам, находящимся в стационарах, не является показательной. "Я сужу по тому, что каждое учреждение дает не общую статистику больных, а статистику частную", – подчеркнул гематолог.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.