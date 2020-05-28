Около 700 лабораторий проводит тест на COVID-19 в России – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводит почти 700 лабораторий. При этом 100 из них являются частными, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 487 – при государственных медицинских организациях и 100 лабораторий частной формы собственности", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всю подробную информацию о прохождении исследований в регионах необходимо получать по телефонам местных Оперштабов.
Ранее сообщалось о том, что в Москве собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками коронавируса. В ней содержится свыше тысячи наборов компьютерных томограмм, которые используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 371 новый случай COVID-19, при этом в 3 560 случаях не было клинических проявлений.
Всего в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее.
В России подтвержден 8 371 новый случай COVID-19
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