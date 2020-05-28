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Общество

12:36

Около 700 лабораторий проводит тест на COVID-19 в России – Роспотребнадзор

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводит почти 700 лабораторий. При этом 100 из них являются частными, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 487 – при государственных медицинских организациях и 100 лабораторий частной формы собственности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всю подробную информацию о прохождении исследований в регионах необходимо получать по телефонам местных Оперштабов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками коронавируса. В ней содержится свыше тысячи наборов компьютерных томограмм, которые используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 371 новый случай COVID-19, при этом в 3 560 случаях не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее.

В России подтвержден 8 371 новый случай COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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