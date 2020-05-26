В Москве собрана самая большая база КТ пациентов с коронавирусом в мире

07:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринарин
В Москве собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками коронавируса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ней содержится свыше тысячи наборов компьютерных томограмм, которые используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.
"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект – используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она выразила надежду, что передовые технологии, которые сейчас активно внедряют в столичной системе здравоохранения, помогут эффективнее бороться с инфекцией.
Для формирования базы специалисты-разработчики проанализировали около 80 тысяч исследований, которые сделали пациентам с подозрением на вирусную пневмонию в московских амбулаторных КТ-центрах.
Исследования, вошедшие в базу данных Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, собрали с помощью единого радиологического информационного сервиса.
Как напомнил директор центра, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Москвы Сергей Морозов, технология искусственного интеллекта уже сейчас активно используется при диагностике COVID-19.
Он пояснил, что все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему. Искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог получает изображение с маркировкой и текстовым описанием.
"При подготовке дата-сета важно, что разметка данных произведена целиком, по локализациям и по контурам патологии – тем зонам, по которым алгоритмы искусственного интеллекта могут выявить патологию. В условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования", – объяснил он.
Отмечается, что собранный набор данных уникален. К примеру, в базе данных Калифорнийского университета в Сан-Диего находится 349 двухмерных КТ-снимков 216 пациентов, а данные, полученные в Москве, содержат трехмерные исследования. В базе, сформированной в Бразилии, пока только 10 компьютерных томограмм, в базе в Италии – более 70, в Великобритании – не более 100 исследований.
Московскую базу данных от зарубежных также отличает то, что все снимки размечены согласно классификации, отражающей объем патологических изменений в легочной ткани при COVID-19.
В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, в которых есть КТ.
Также в этих центрах проводят дополнительное обследование пациентов с подозрением на коронавирус: делают общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, УЗИ.
В Москве за сутки зафиксировано 2,5 тысячи случаев коронавируса
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