В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека дала советы по выбору качественных рыбных консервов. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки. Если при осмотре упаковки обнаруживаются следующие признаки нарушения целостности, откажитесь от покупки: бомбаж – вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при размножении в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма. "Хлопуша" – выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце. Подтеки на поверхности банки. Ржавчина по закаточному шву, ржавый налёт на поверхности банки", – рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой и достоверной. При этом закрытый продукт лучше всего хранить в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов. Относительная влажность воздуха не должна превышать 75%.

"После вскрытия жестяной банки, ее содержимое надо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Хранение продукта непосредственно во вскрытой банке недопустимо. Выбирайте размер банки, в соответствии с вашим реальными потребностям", – добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что рыба является важным компонентом здорового рациона питания. Кроме того, рыбные консервы ничем не уступают свежей рыбе по содержанию основных питательных веществ.

Ранее в гостях у программы "Супермаркет" побывала руководитель и акционер рыбного предприятия "Фуд Тим" Олеся Попова. Она рассказала, как научиться разбираться в рыбных консервах, а также как правильно подавать их на стол.