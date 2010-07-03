Россельхознадзор задержал партию рыбных консервов в Подмосковье

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Россельхознадзор задержал почти 14 тонн рыбных консервов из Таиланда в Подмосковье. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по столице.

"Было приостановлено оформление партии рыбных консервов весом 13,824 тонны, поступившей из Таиланда", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что указанный груз был задержан по причине возможной подделки документации.

"В пункте 1.10 ветеринарного сертификата указан несуществующий пункт пропуска NOGINSK.RUSSIA", – пояснили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что сотрудники ведомства проводят проверку. Устанавливаются все факты произошедшего.

Ранее Россельхознадзор выявил цветочный трипс в импортных растениях. Сенполия была завезена в Подмосковье из Нидерландов.