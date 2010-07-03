Зараженные персики из Сербии нашли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило зараженные персики в Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в партии фруктов из Сербии нашли восточную плодожорку. Сельскохозяйственное насекомое-вредитель было обнаружено на фитосанитарном контрольном посту при досмотре.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, передает Агентство "Москва". Указывается, что к зараженной партии персиков будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

24 августа управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило в персиках из Сербии бурую гниль.