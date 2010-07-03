Россельхознадзор выявил бурую гниль в персиках из Сербии

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило бурую гниль в персиках из Сербии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"При досмотре партии свежих персиков весом 15,5 тонны, поступившей из Сербии, был выявлен карантинный для РФ объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно бурая монилиозная гниль", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что наличие карантинного объекта было научно подтверждено экспертизой в лаборатории.

"К зараженной партии подкарантинной продукции будут приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ", – заключили в Россельхознадзоре.

Ранее в России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей. Согласно новому постановлению, таможенники вправе проверять фитосанитарный сертификат.