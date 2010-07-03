Восточную плодожорку нашли в яблоках в аэропорту Внуково

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Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Внуково восточную плодожорку в жизнеспособном состоянии в яблоках, привезенных пассажиром из Таджикистана.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Подкарантинная продукция, на которую действуют временные ограничения на ввоз, была выявлена при осуществлении фитосанитарного контроля ручной клади.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ запрещенная к ввозу подкарантинная продукция была уничтожена, добавили надзорном ведомстве.

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) – бабочка из семейства Листовертки. Насекомое является опасным карантинным вредителем.

Гусеницы восточной плодожорки питаются плодами яблонь, груш, персика, абрикоса и других растений. В случае завоза в РФ она может успешно акклиматизироваться и развиваться.

24 июля Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз яблок из Белоруссии. Решение было принято после визита российских специалистов на белорусские производства.