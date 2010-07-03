Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для здоровья

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Мед отравленных пестицидами пчел нужно проверять в лаборатории перед употреблением, так как он может быть опасен для здоровья потребителей. Такое мнение выразили эксперты агрохимии и сами пчеловоды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо смотреть, насколько много вещества в него попало и может ли быть опасной для человека такая концентрация", – отметил заведующий лабораторией технологии и биохимии зерна ФИЦ "Немчиновка" Михаил Кузьмич.

С мнением ученого согласились в Российском национальном союзе пчеловодов.

"Такой мед есть можно только после проверки в лаборатории", – заявил глава союза Арнольд Бутов.

Ранее в нескольких регионах России этим летом была отмечена массовая гибель пчел. В Минсельхозе заявили, что пчеловодству нанесен значительный ущерб.

В Россельхознадзоре проинформировали, что массовую гибель пчел вызвало бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.