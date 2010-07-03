Зараженную цветочным трипсом малину обнаружили в Подмосковье

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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье более 750 килограмм зараженной цветочным трипсом малины из Мексики, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, ягоду нашли при досмотре на фитосанитарном контрольном посту ООО "Домодедово Карго".

Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой. К зараженной партии будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили карантинный калифорнийский цветочный трипс в ежевике из Мексики.