В ежевике из Мексики обнаружили цветочный трипс

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ежевике из Мексики карантинный для России калифорнийский цветочный трипс, передает Агентство "Москва".

Партию свежих ягод ежевики в количестве 877,5 килограмм досматривали на фитосанитарном контрольном посту в грузовом терминале ООО "Домодедово Карго".

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории. Экспертизу провели специалисты "Всероссийского центра карантина растений".

В соответствии с фитосанитарным законодательством, данную партию ягод уничтожат.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор получит новые полномочия. Служба будет уничтожать нарушающие правила продукты, обнаруженные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, на контрольно-пропускных пунктах через границу.