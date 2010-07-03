Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13 мая, 21:36

Минсельхоз определил правила ввоза хамона в РФ

экономика общество

13 мая, 21:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Минсельхозе подготовили поправки в закон "О ветеринарии" после просьбы Национальной мясной ассоциации о запрете ввоза хамона. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Россияне смогут привозить до пяти килограммов хамона из стран, где нет заразных болезней животных. Это касается государств, не входящих в ЕАЭС.

Россельхознадзор получит новые полномочия. Служба будет уничтожать нарушающие правила продукты, обнаруженные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, на контрольно-пропускных пунктах через границу.

Национальная мясная ассоциация предлагала вице-премьеру Алексею Гордееву запретить частным лицам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Авторы письма объяснили предложение тем, что вместе с продукцией в страну могут попасть опасные вирусы животных.

Глава холдинга "Мираторг" Виктор Линник поддержал инициативу. По его мнению, это поможет укрепить продовольственную безопасность страны. Своим заявлением он вызвал негативную реакцию у россиян. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров также идею не одобрил.

Читайте также

экономика общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика