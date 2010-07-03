Минсельхоз определил правила ввоза хамона в РФ

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В Минсельхозе подготовили поправки в закон "О ветеринарии" после просьбы Национальной мясной ассоциации о запрете ввоза хамона. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Россияне смогут привозить до пяти килограммов хамона из стран, где нет заразных болезней животных. Это касается государств, не входящих в ЕАЭС.

Россельхознадзор получит новые полномочия. Служба будет уничтожать нарушающие правила продукты, обнаруженные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, на контрольно-пропускных пунктах через границу.

Национальная мясная ассоциация предлагала вице-премьеру Алексею Гордееву запретить частным лицам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Авторы письма объяснили предложение тем, что вместе с продукцией в страну могут попасть опасные вирусы животных.

Глава холдинга "Мираторг" Виктор Линник поддержал инициативу. По его мнению, это поможет укрепить продовольственную безопасность страны. Своим заявлением он вызвал негативную реакцию у россиян. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров также идею не одобрил.