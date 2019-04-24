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08:35

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

общество еда

08:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить мясо и молочную продукцию из-за границы, сообщает газета "Ведомости". Письмо с таким предложением представители организации направили вице-премьеру Алексею Гордееву.

Авторы инициативы ссылаются на безопасность. Они опасаются, что вместе с мясом и молочкой в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности АЧС и ящур.

В связи с этим предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью при пересечении границы. Исключение намерены сделать для молочных смесей и детского питания.

С инициативой выступили компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком", а Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали.

АЧС – вирусное заболевание домашних и диких свиней, летальность — почти 100 процентов. Ящур — острое вирусное заболевание животных. Инфекции подвержены крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы.

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В список запрещенных продуктов вошли мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. При этом для личного пользования пока можно ввозить до пяти килограммов продуктов.

общество еда

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