В Совфеде раскритиковали запрет частным лицам на ввоз хамона и пармезана

Вводить запрет на ввоз частным лицам в Россию запрещенных хамона и пармезана не следует, заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.
"Ввозятся не промышленные масштабы, и они никак не могут повлиять на конкурентную среду для отечественных производителей", – цитирует Майорова РИА Новости.
По его мнению, очевидно, что предложение "Мираторга" и других производителей вызвано желанием создать для себя более благоприятные условия на российском рынке. Однако так проблему не решить, считает глава комитета Совфеда.
"В данном случае и правительство, и мы, законодатели, должны сосредоточить свои усилия, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовать поставленную перед ними президентом задачу увеличить объем импорта до 45 миллиардов рублей", – полагает он.
"Тогда и не будут появляться подобные предложения и о запрете ввоза хамона, и об отношении общественности к родине", – заключил Майоров.
Ранее сообщалось, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву запретить ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Предполагалось также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Авторы считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в страну могут попасть опасные вирусы животных. Президент агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник и основатель группы "Дымов" Вадим Дымов поддержали инициативу. Одобрили ее и в компаниях "Черкизово", "Ремит" и "Велком", а также в Минсельхозе и Россельхознадзоре.
В 2014 году Владимир Путин запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В перечень запрещенных продуктов попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. При этом для личного пользования пока можно ввозить до пяти килограммов продуктов.
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