Собянин пригласил москвичей на "Рыбную неделю"

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя", который будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. Российские производители представят на фестивале более 100 видов рыбы и морепродуктов, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
Как напомнил Собянин, гости фестиваля смогут приобрести рыбу и морепродукты от предприятий из разных регионов России − от Черноморского побережья до Дальнего Востока. "37 лучших столичных ресторанов приготовят оригинальные блюда", − добавил мэр.
"Рыбная неделя в Москве" пройдет с 24 мая по 2 июня. На этом фестивале гости смогут купить 100 видов рыбы и морепродуктов от российских предприятий - от Черноморского побережья до Дальнего Востока. 37 лучших столичных ресторанов приготовят оригинальные блюда.
В прошлом году "Рыбную неделю" в столице посетили более двух миллионов человек. Они купили более 144 тонн рыбы, около 70 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, камчатский краб и осьминоги.
Ярким событием стал аукцион по продаже желтохвостого тунца, доставленного прямиком с берегов Шри-Ланки. Стартовая цена килограмма этой рыбы составила 500 рублей против 1800 рублей − в оптовых магазинах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.