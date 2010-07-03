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14 мая, 15:14

Собянин пригласил москвичей на "Рыбную неделю"

мэр Москвы Сергей Собянин фестивали еда

14 мая, 15:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя", который будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. Российские производители представят на фестивале более 100 видов рыбы и морепродуктов, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнил Собянин, гости фестиваля смогут приобрести рыбу и морепродукты от предприятий из разных регионов России − от Черноморского побережья до Дальнего Востока. "37 лучших столичных ресторанов приготовят оригинальные блюда", − добавил мэр.


В прошлом году "Рыбную неделю" в столице посетили более двух миллионов человек. Они купили более 144 тонн рыбы, около 70 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, камчатский краб и осьминоги.

Ярким событием стал аукцион по продаже желтохвостого тунца, доставленного прямиком с берегов Шри-Ланки. Стартовая цена килограмма этой рыбы составила 500 рублей против 1800 рублей − в оптовых магазинах.

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