Собянин пригласил москвичей на "Рыбную неделю"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя", который будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. Российские производители представят на фестивале более 100 видов рыбы и морепродуктов, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнил Собянин, гости фестиваля смогут приобрести рыбу и морепродукты от предприятий из разных регионов России − от Черноморского побережья до Дальнего Востока. "37 лучших столичных ресторанов приготовят оригинальные блюда", − добавил мэр.

"Рыбная неделя в Москве" пройдет с 24 мая по 2 июня. На этом фестивале гости смогут купить 100 видов рыбы и морепродуктов от российских предприятий - от Черноморского побережья до Дальнего Востока. 37 лучших столичных ресторанов приготовят оригинальные блюда. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 мая 2019 г.



В прошлом году "Рыбную неделю" в столице посетили более двух миллионов человек. Они купили более 144 тонн рыбы, около 70 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, камчатский краб и осьминоги.

Ярким событием стал аукцион по продаже желтохвостого тунца, доставленного прямиком с берегов Шри-Ланки. Стартовая цена килограмма этой рыбы составила 500 рублей против 1800 рублей − в оптовых магазинах.