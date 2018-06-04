Более двух миллионов человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше двух миллионов человек стали гостями фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Как сообщает пресс-служба организатора, посетители купили более 144 тонн рыбы, 71 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, а камчатский краб и осьминоги, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

40 компаний со всей страны привезли на столичные площадки более 100 наименований различных даров моря. Самый широкий выбор ждал посетителей в торговых шале на площади Революции, а также на фестивальном "Рыбном рынке", который развернулся на пространстве между площадью Революции и Манежной площадью.

Ярким событием торговой программы стал аукцион по продаже желтохвостого тунца, доставленного прямиком с берегов Шри-Ланки. Стартовая цена килограмма этой рыбы составила 500 рублей (против 1800 рублей в оптовых магазинах).

На "Рыбной неделе" рыбу и морепродукты можно было не только приобрести "с собой" но и попробовать в уже приготовленном виде. Около 30 столичных рестораторов придумали оригинальное рыбное меню с холодными закусками, стритфудом, супами и горячими блюдами. А 19 и 20 мая на площади Революции работал "Консервный бар",

Разнообразной была и культурная программа. В дни фестиваля на площадках прошло 254 представления. На площади Революции и улице Профсоюзная каждый день шли спектакли театров-участников проекта "Золотая маска в городе", гостей также ждало уникальное иммерсивное представление "Приключение Синдбада", созданное специально для фестиваля, и многое другое. В рамках "Рыбной недели" состоялся 41 концерт и 350 творческих мастер-классов.