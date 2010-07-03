Россельхознадзор раскритиковал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Необходимости в полном запрете на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами нет. Так считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он призвал "не доходить до абсурда" в этом вопросе. "Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить", – цитирует главу службы ТАСС.

Он пояснил, что подобные запреты действуют "во всех цивилизованных странах". В связи с этим Данкверт отметил, что политизировать и делать из этого проблемы не стоит.

Глава Россельхознадзора удивился, почему все решили, будто речь идет о хамоне и пармезане. "Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", – привел пример он.

В апреле Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Высказывалась также идея об усилении контроля за багажом и ручной кладью на границе и повышении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Глава холдинга "Мираторг" Виктор Линник одобрил предложение. По его мнению, это укрепит продовольственную безопасность страны. Заявление вызвало негативную реакцию у россиян.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров также идею не оценил. Физлица ввозят продукты не в промышленных масштабах, так что это не влияет на конкурентную среду для отечественных производителей, считает он. Нововведение, по его мнению, вызвано желанием производителей создать для себя более благоприятные условия на рынке. Однако так проблему не решить, полагает глава комитета Совфеда.

Затем появился законопроект с поправками в закон о ветеринарии. По документу, Россельхознадзор в пунктах пропуска через госграницу сможет организовывать уничтожать подконтрольные товары из ручной клади, багажа и почтовых отправлениях. Это возможно, если их ввозят физлица для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Речь идет об объемах более пяти нормативных килограммов на человека. До этого показателя включительно ввоз разрешен, если в стране-производителе нет заразных болезней животных.