Запрет на яблоки из Белоруссии отменили

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз яблок из Белоруссии. Это делается под гарантии "Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Решение было принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия и получили достаточно информации о площади яблочных садов, сортовом составе и урожайности.

Белоруссия также предоставила ведомству информацию о планах по производству в 2019 году, о наличии у компаний складов и сроках хранения.

Отмечается, что Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко и предложить внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-участницами ЕАЭС.

В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввозить в Россию яблоки из Белоруссии. Эта мера была связана с поступлением продукции "с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами".

