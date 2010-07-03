Будем есть другие фрукты? Эксперт спрогнозировал подорожание бананов

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Москва 24/Александр Сивцов
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Анатолий Захаров прокомментировал Москве 24 данные ученых об угрозе штамма опасного грибка Fusarium TR4 плантациям бананов сорта "кавендиш" в Колумбии. По его словам, если сообщения верны, то цена желтых плодов может измениться на рынке.
"Они станут дороже, их станет меньше. Выращивание станет дороже из-за того, что придется заниматься селекцией и выводить новые сорта бананов, которые будут устойчивы к этому грибку", – пояснил эксперт.
При этом Захаров напомнил, что уже сейчас селекционеры ведут соответствующие работы, причем вполне удачно. Он также подчеркнул, что в вопросе выведения нового сорта ученым приходится решать сразу несколько задач.
"Надо, чтобы эта устойчивость к грибку не была компенсацией за вкусовые качества этих бананов, чтобы они были не только устойчивыми, но и продолжали оставаться вкусными и хорошо хранимыми", – говорит он.
В целом, по мнению Захарова, складывающаяся сейчас ситуация с бананами сорта "кавендиш" "не смертельна". "Россия не будет голодать в результате этого, не волнуйтесь, этого не произойдет", – обнадежил он, добавив, что "будут другие сорта, только и всего".
Ранее ученые из Нидерландов заявили, что в Колумбии, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров бананов, обнаружили штамм опасного грибка Fusarium TR4. Его атаке подверглись плантации сорта "кавендиш", продающегося в любых российских магазинах.
Споры Fusarium TR4 передаются через воду и почву. Они заражают растение через корни. В результате оно постепенно вянет, а через некоторое время и вовсе гибнет от обезвоживания. Его плоды есть нельзя. Тем не менее ученые нашли способ решить эту проблему – при помощи генной модификации. ГМО-бананы, в ДНК которых был добавлен ген дикорастущего банана или плоского червя, оказались вполне устойчивыми к действию патогенов.
Однако, по мнению исследователей из Великобритании, бананам угрожает еще более опасная эпидемия – черной сигатоки. Провоцирует ее грибок Pseudocercospora fijiensis из семейства Ascomycetе. Пока что исследователи не нашли способ, как можно побороть патоген.
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