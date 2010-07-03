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16:20

Россия будет экспортировать говядину в Бразилию

экономика

16:20

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Фото: Esbenklinker/depositphotos

Российские производители получили право на экспорт говяжьего мяса в Бразилию.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, ветеринарный сертификат, позволяющий доставлять говядину и говяжьи продукты из России в Бразилию, был подписан в ходе встречи Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии.

"Поставка продуктов может быть начата незамедлительно", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Россией было отправлено на экспорт 300 тысяч тонн мясной продукции, тогда как 20 лет назад 70% мяса приходилось импортировать. Вице-премьер Алексей Гордеев подчеркнул, что в планах на следующие шесть лет увеличить поставки мясной продукции на экспорт до миллиона тонн.

24 августа в России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей. Теперь таможенники имеют право проверять фитосанитарный сертификат.

экономика

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