Россия начала поставлять говядину в Турцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россия поставила в Турцию первые партии говядины, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области. Он также не исключил, что в будущем российская мясная продукция начнет поступать и в Китай.
Вице-премьер назвал Турцию "особым рынком" для российских производителей. "Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины", − цитирует Гордеева РИА Новости. Не менее перспективным, по мнению вице-премьера, может стать китайский рынок.
Кроме того, Гордеев заявил, что необходимо развивать экспорт мяса птицы, предварительно решив вопрос с административными барьерами.
Его решение "лежит как раз на правительстве, на Минсельхозе", пояснил вице-премьер, добавив, что эту задачу можно будет решить в ходе переговоров.
По словам Гордеева, в прошлом году Россия отправила на экспорт 300 тысяч тонн мясной продукции, тогда как 20 лет назад 70% мяса приходилось импортировать. Вице-премьер подчеркнул, что в планах на следующие шесть лет − рост поставок мясной продукции на экспорт до миллиона тонн.
Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС пошутил, что примет приглашение сходить в ресторан, если турецкие рестораны начнут подавать блюда из российского мяса.
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