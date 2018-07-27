Путин назвал условие для похода в ресторан с Эрдоганом

Владимир Путин во время переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита БРИКС пошутил, что примет приглашение сходить в ресторан, если турецкие рестораны начнут готовить из российского мяса, передает РИА Новости.

Оба лидера отметили, что отношения между странами динамично развиваются во всех сферах. В свою очередь, президент России отметил важность сотрудничества в области экономики и по урегулированию сирийского конфликта, а Эрдоган указал на успешное взаимодействие в сфере обороны, туризма и культуры.

Однако, по мнению турецкого лидера, у тесного сотрудничества с Россией есть и обратная сторона, так как другие страны начинают завидовать дружбе Москвы и Анкары.

Путин в ответ на слова турецкого президента напомнил коллеге об обещанном приглашении в ресторан.

"Я приглашаю", – подчеркнул Эрдоган российскому лидеру.

"Мы договорились, что когда в ваших ресторанах будут мясные блюда из нашего мяса, тогда и пообедаем", – пошутил в ответ Путин.

Путин на встрече с Эрдоганом пошутил, что пойдёт с ним в ресторан только, когда в турецкие заведения начнутся поставки российского мяса. pic.twitter.com/QxeTxjD7xN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июля 2018 г.

Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что будет ждать, когда это произойдет.

Десятый саммит БРИКС проходит в столице ЮАР Йоханнесбурге. Темой мероприятия стало "Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции". В этот раз в форуме также участвуют Турция, Египет, Аргентина, Индонезия и Ямайка.