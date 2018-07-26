В Йоханнесбурге стартовала встреча лидеров БРИКС в расширенном формате

Члены делегаций присоединились к главам государства на саммите БРИКС в ЮАР. Встречи на полях мероприятия будут проходить до 27 июля.

В российскую делегацию вошли министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минсвязи Константин Носков и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.

По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, в мероприятиях также участвует большая команда экспертов из МИД и министерства финансов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдонаг договорились встретиться на полях саммита.